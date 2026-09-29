Марк Цукерберг здивував вибором смартфона: глава Meta користується старим Samsung

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг, незважаючи на свій величезний статок, не поспішає міняти смартфон на найновішу модель. Під час недавнього інтерв'ю у міліардера помітили флагман Samsung, якому вже кілька років.
У подкасті з журналісткою Джоанною Стерн він дістав смартфон, щоб показати роботу ШІ-асистента Meta Muse. Технооглядачі впізнали впристрої Galaxy S24 Ultra, випущений ще на початку 2024 року.
Те, що засновник Facebook віддає перевагу смартфонам Samsung, не стало несподіванкою. Раніше його вже бачили з Galaxy S23 Ultra, а після переходу на наступну модель він, схоже, вирішив не міняти пристрій на новіші версії.
При цьому вибір Samsung для глави Meta цілком зрозумілий. Більшість користувачів Facebook, Instagram і WhatsApp отримують до них доступ через Android, яка залишається найпоширенішою мобільною операційною системою у світі. В одному з інтерв’ю Цукерберг говорив, що щоденне безпосереднє використання Android-пристроїв має важливе значення для розуміння поведінки клієнтів.
При цьому точно стверджувати, що Galaxy S24 Ultra є основним смартфоном глави Meta, поки не можна. Керівники великих технологічних компаній часто використовують кілька пристроїв для тестів, робочих завдань, поїздок або презентацій.
Galaxy S24 Ultra навіть у 2026 році залишається потужним флагманом завдяки передовому чіпу Snapdragon 8 Gen 3, 6,9-дюймовому екрану Dynamic AMOLED 2X, основній камері на 200 Мп та передовим алгоритмам штучного інтелекту Galaxy AI. А оновлення він отримуватиме й після 2030 року.
Цукерберг – не єдиний керівник технологічної компанії, який не завжди користується найновішими або "звичайними" смартфонами. Наприклад, Ілона Маска раніше бачили з iPhone 17 Pro, а глава Nvidia Дженсен Хуанг віддає перевагу складаному Samsung Galaxy Z Fold 7.
Раніше Білл Гейтс назвав складанийGalaxy Z Fold від Samsung одночасно й найулюбленішим, й найзручнішим смартфоном, яким він коли-небудь користувався.