Марк Цукерберг здивував вибором смартфона: глава Meta користується старим Samsung

Раніше його вже бачили з Galaxy S23 Ultra, а після переходу на наступну модель він, схоже, вирішив не оновлювати пристрій на новішу модель.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг, незважаючи на свій величезний статок, не поспішає міняти смартфон на найновішу модель. Під час недавнього інтерв'ю у міліардера помітили флагман Samsung, якому вже кілька років.

У подкасті з журналісткою Джоанною Стерн він дістав смартфон, щоб показати роботу ШІ-асистента Meta Muse. Технооглядачі впізнали впристрої Galaxy S24 Ultra, випущений ще на початку 2024 року.

Те, що засновник Facebook віддає перевагу смартфонам Samsung, не стало несподіванкою. Раніше його вже бачили з Galaxy S23 Ultra, а після переходу на наступну модель він, схоже, вирішив не міняти пристрій на новіші версії.

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При цьому вибір Samsung для глави Meta цілком зрозумілий. Більшість користувачів Facebook, Instagram і WhatsApp отримують до них доступ через Android, яка залишається найпоширенішою мобільною операційною системою у світі. В одному з інтерв’ю Цукерберг говорив, що щоденне безпосереднє використання Android-пристроїв має важливе значення для розуміння поведінки клієнтів.

При цьому точно стверджувати, що Galaxy S24 Ultra є основним смартфоном глави Meta, поки не можна. Керівники великих технологічних компаній часто використовують кілька пристроїв для тестів, робочих завдань, поїздок або презентацій.

Galaxy S24 Ultra навіть у 2026 році залишається потужним флагманом завдяки передовому чіпу Snapdragon 8 Gen 3 , 6,9-дюймовому екрану Dynamic AMOLED 2X , основній камері на 200 Мп та передовим алгоритмам штучного інтелекту Galaxy AI . А оновлення він отримуватиме й після 2030 року.

Цукерберг – не єдиний керівник технологічної компанії, який не завжди користується найновішими або "звичайними" смартфонами. Наприклад, Ілона Маска раніше бачили з iPhone 17 Pro, а глава Nvidia Дженсен Хуанг віддає перевагу складаному Samsung Galaxy Z Fold 7.

Раніше Білл Гейтс назвав складанийGalaxy Z Fold від Samsung одночасно й найулюбленішим, й найзручнішим смартфоном, яким він коли-небудь користувався.

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