Зміна клімату може спричинити спалах небезпечної інфекції: вчені б’ють на сполох

Вчені виявили зв’язок між кількістю опадів, чисельністю гризунів та сезонними спалахами лихоманки Ласса.

Зміна клімату може підвищити ризик поширення деяких небезпечних інфекцій, пов’язаних із гризунами. До такого висновку дійшли дослідники Музею природної історії в Лондоні, Оксфордського університету та інших наукових установ.

Як пише Independent, вчені дослідили лихоманку Ласса – вірусне захворювання, переносником якого є один із видів африканської миші. Хвороба особливо поширена в Західній Африці. За даними Африканського центру з контролю та профілактики захворювань, щороку заражаються близько 300 тисяч осіб, проте реальна кількість випадків може бути більшою через недостатнє спостереження.

Дослідники проаналізували дані за 30 років і виявили зв’язок між кількістю опадів та чисельністю гризунів. Більш вологі умови збільшують доступність їжі та сприяють розмноженню тварин, що потенційно підвищує ризик поширення вірусу.

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Модель перевірили на понад 6 тисячах випадків лихоманки Ласса в Нігерії. Вона досить точно визначала сезонні терміни спалахів. При цьому зростання кількості інфікованих молодих гризунів зазвичай відбувалося приблизно за місяць до збільшення кількості випадків серед людей.

Вчені також встановили, що вірус здатний зберігатися в популяції гризунів, оскільки інфекція може передаватися потомству від зараженої матері.

При цьому модель поки що не дозволяє точно визначити масштаб майбутніх спалахів. На нього впливають поведінка людей, контакт із гризунами та ефективність виявлення захворювань.

Катастрофічна повінь на кордоні Непалу та Китаю 26 серпня стала результатом ланцюжка природних процесів, які могли бути посилені зміною клімату. З гори Лангтанг-Лірунг зірвалося близько 600 метрів породи та льоду, що обвалилися з висоти 2100 метрів. Удар розтопив лід і сформував потужний потік води, льоду та уламків, який пронісся на відстань понад 30 км.

Вчені вважають, що схил міг ослабнути після землетрусу 2015 року. Додатковими чинниками стали потепління, танення мерзлоти, скорочення льодовика та незвично тепла погода. За останніми даними, загинули майже 1400 осіб, тисячі вважаються зниклими безвісти.

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