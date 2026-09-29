Доки Росія планує воювати проти України: у Кремлі зробили заяву

За словами Пєскова, Росія хоче на 100% забезпечити свої національні інтереси.

Росія продовжить війну проти України доти, доки не вважатиме свої національні інтереси повністю забезпеченими. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"РФ продовжить "СВО" (війну проти України, - ред.), щоб на 100% забезпечити свої національні інтереси", - сказав він.

За словами Пєскова, усі політичні сили висловили задоволення та гордість великою кількістю ветеранів так званої "СВО" серед обраних депутатів.

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Він додав, що ці ветерани, обрані на різні посади, здобули повагу своїм героїзмом.

Інші заяви речника Путіна

Як повідомляв УНІАН, Пєсков заявив, що Україна має "заплатити ціну" за свої дії в останні місяці. Він сказав, що Москва нібито саме тому посилила удари по Україні. За словами речника Кремля, РФ хоче "покарати" Київ за дії останніх місяців. Він назвав останні російські удари по Україні "частиною цієї ціни".

Також Пєсков вкотре зробив розмиту заяву щодо можливості відновлення мирних переговорів, сказавши, що президент РФ Володимир Путін "досить вичерпно висловився щодо позиції Росії стосовно переговорів щодо України".

Він розповів, що кремлівський правитель поки що не ухвалив рішення щодо своєї участі в саміті G20, який відбудеться в Маямі. Пєсков уточнив, що Кремль надасть відповідь на запрошення Путіна пізніше. Також прессекретар підкреслив, що "РФ у будь-якому разі візьме участь у роботі "Групи двадцяти"".

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