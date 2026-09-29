Уряд зробив крок до захисту державних інформаційних систем від обстрілів

Кошти спрямують зокрема на створення хмарної інфраструктури та закупівлю серверного обладнання.

Уряд виділив 518,3 мільйона гривень з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Рішення ухвалене у зв’язку з посиленням російських атак на цифрову інфраструктуру, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Кошти спрямуємо на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення", - зазначив прем’єр.

За його словами, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак.

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Удари Росії по дата-центрах – останні новини

Раніше Financial Times повідомляло, що Росія посилила удари по дата-центрах і телекомунікаційних об’єктах в Україні. Це призвело до перебоїв з інтернетом у Києві.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомляв, що через цілеспрямовані російські удари по цифровій та комунікаційній інфраструктурі існує постійна загроза втрати інтернету. У зв'язку з цим уряд готується до найгіршого сценарію.

Президент Володимир Зеленський зазначав, що росіяни масовано атакують дата-центри оскільки хочуть залишити українців без інтернету, зв'язку і доступу до різноманітних сервісів.

Консультант з цифрових технологій eQualitie, експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко спрогнозував, що вартість домашнього інтернету може зрости орієнтовно на 50-100 гривень. За його словами, кошти підуть не тільки на енергонезалежність, а й на створення резервної інфраструктури, яка дозволить продовжувати роботу мережі навіть у разі пошкодження окремих її ділянок.

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