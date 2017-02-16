Круглий стіл на тему: "Оплата праці медичних працівників"

Ініціатор проведення круглого столу: народний депутат «Обєднання «Самопоміч», заступник голови комітету з питань охорони здоров'я ВР України Ірина Сисоєнко. В рамках реформування медичної галузі одним з гострих питаннь залишається проблема збереження кадрового потенціалу. Ситуація з зарплатами медичних працівників критична. За статистичними даними в минулому році з України виїхало за кордон більше 7 000 медиків. У 2016 році Урядом було задекларовано підвищення заробітної плати лікарям у 2017 році. З 1 січня 2017 року встановлено мінімальну зарплату на рівні 3200 грн., однак перший тарифний розряд єдиної тарифної сітки залишився на рівні 1600 грн., сьогодні молодший медичний персонал та лікарі мають практично однакову зарплату. Наприклад, лікар-інтерн матиме таку ж заробітну плату, як і прибиральниця. Окрім того, фонду оплати праці закладів охорони здоров’я не вистачає на виплату надбавок та доплат медичному персоналу, як це передбачено відповідно до чинного законодавства. Така ситуація потребує нагального вирішення проблеми спільно з Урядом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я, а також представниками медичної галузі.

Результатом круглого столу має стати внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік для збільшення медичної субвенції на фонд оплати праці.

Круглий стіл відбудеться в четвер за адресою:

вул. Грушевського 18/2(Комітети Верховної Ради, кімната №12.

Потрібна акредитація. Телефон: 068-057-43-91.​