В офісі Єврокомісара Йоганнеса Гана ретельно стежать за ситуацією навколо мережі АТБ

В офісі Єврокомісара з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнеса Гана ретельно стежать за перебігом розслідування рейдерської атаки на торговельну мережу АТБ. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст-розслідувач Олексій Станчевський.

«Вчора отримав лист з Брюселю, з офісу Єврокомісара з питань політики сусідства і розширення Йоганнеса Гана. Ще в лютому я особисто їздив в столицю Бельгії до наших європейських партнерів, аби ознайомити їх з результатами журналістського розслідування, яке ми проводили разом з Костянтином Диканем та Дмитром Воронковим. Нагадаю, розслідування стосувалося рейдерської атаки на торговельну мережу АТБ, яку, як виявилося, організував та профінансував народний депутат Сергій Рибалка», - написав Станчевський.

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В офіційній відповіді Єврокомісара українському журналісту-розслідувачу керівник групи підтримки Єврокомісара Пітер М. Вагнер повідомив, що в Єврокомісії уважно вивчили всі зібрані під час розслідування документи та вже знають всі обставини силового тиску на мережу АТБ, спонсором якого виявився голова парламентського комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Сергій Рибалка.

«Ми уважно прочитали вашого листа і взяли до ретельного відома ситуацію, яку ви описуєте. Я хотів би нагадати, що Європейська Комісія надає важливого значення попередженню та ефективній боротьбі з корупцією в Україні. Хоча Комісія визнала прогрес, досягнутий Україною зі створенням ключових антикорупційних інституцій в рамках процесу лібералізації візового режиму та вітала запуск системи електронних декларацій, вона також підкреслила, що подальша робота повинна бути зроблена, щоб забезпечити продовження здійснення антикорупційних реформ» - йдеться в офіційному листі з офісу Єврокомісара Йоганнеса Гана.

Єврочиновники також пообіцяли ретельно моніторити ситуацію навколо подальшої долі корпорації АТБ, а також відстежувати антикорупційне розслідування фактів організації силового тиску на приватну компанію деякими українськими депутатами.

«Я можу запевнити вас, що Комісія уважно стежить за розвитком подій в області боротьби з корупцією в контексті політичного діалогу з українською владою в рамках Угоди про асоціацію», - написав у листі до Олексія Станчевського Пітер М.Вагнер, керівник групі підтримки Єврокомісара Йоганнеса Гана.

З повним текстом листа офісу Єврокомісара з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення можна ознайомитися на сторінці Олексія Станчевського в мережі Facebook.