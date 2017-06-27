В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл щодо медичної реформи

В обговоренні візьме участь Ольга Богомолець.

У вівторок, 27 червня, о 13:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Реформа системи охорони здоров'я в Україні: професійний аналіз".

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

реформа охорони здоров'я: комплексні зміни, бачення шляхів впровадження;

реформа первинної медичної допомоги. Що залишилося без уваги уряду;

бюджет української медицини. Як залучити в галузь додаткові кошти;

госпітальні округи. Що буде з медичною допомогою в селах і невеликих містах в результаті мед реформи;

медична освіта як складова реформи системи охорони здоров'я.

Учасники круглого столу:

Ольга Богомолець, голова Комітету з питань охорони здоров'я ВРУ.

Костянтин Надутий, заступник голови правління Всеукраїнського лікарського товариства, член правління Української асоціації сімейної медицини.

Олександр Толстанов, проректор з навчальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти ім. Шупика.

Тарас Бебешко, міжнародний аналітик, експерт з економіки та бізнес-планування.

Алла Степаненко, професор кафедри медичного забезпечення Української військово-медичної академії.

Олена Приходько, керівник проекту "Аптека on-line", головний редактор газети "Щотижневик АПТЕКА".

Модератор круглого столу: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua

Також в обговоренні візьмуть участь: головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України зі спеціальності "Інфекційні хвороби", заслужений лікар Ольга Голубовська; сімейний лікар з Києва Зінчук Юрій; доцент Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор правових наук Зоряна Черненко; член Громадської ради Моз україни, директор Навчально-наукового центру медичного права юридичного факультету та доцент кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка Радмила Гревцова; журналіст, віце-президент ГО "Медики доброї волі" Володимир Гришин; голова Спілки захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк; координатор проекту "Електронний реєстр пацієнтів України" Семен Каган.

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Згадування у новинах про цей захід про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язково.

Адреса Інституту Горшеніна: Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).