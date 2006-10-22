У Києві згорів ще один секонд-хенд

Сьогодні о 3.44 у Києві на території Деміївського ринку ТОВ "Манхеттен" у торговельному наметі (секонд-хенд) виникла пожежа, внаслідок якої знищено одяг і пошкоджено металокаркасний намет під тентовим покриттям на площі 400 кв. м.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих немає. Пожежу ліквідовано о 5.00 14-ма відділеннями Державної пожежної охорони МНС. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у м. Києві.