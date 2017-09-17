У парку "Перемога" відсвяткують День Батька

17 вересня 2017 року з 12:00 до 17:00 у Києві в парку “Перемога” (м. “Дарниця”) відбудеться загальноміський захід з нагоди святкування Всенародного Дня батька

Мета заходу : пропагування відповідального батьківства, підвищення ролі батька в родині та суспільстві.

Організатори : Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з ГО «Міжнародний Центр Батьківства», Патрульною поліцією м. Києва та партнерськими організаціями.

Під час свята Подякою Київського міського голови буде відзначено 9 татусів, які беруть активну участь у суспільному житті, зуміли в складній економічній ситуації забезпечити життєдіяльність сім’ї, зберегти теплоту родинних стосунків та досягти успіхів у вихованні дітей. Для дітей і дорослих будуть облаштовані безкоштовні ігрові й освітні майданчики, інтерактивні розваги, розіграші призів, концертна програма.

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