Жінка протаранила автомобіль депутата від СПУ і загинула

Народний депутат, член фракції Соціалістичної партії України Юрій ЗУБКО потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула одна особа.

Як повідомляє "5 канал", жінка, яка перебувала за кермом іномарки, порушила правила обгону і зіштовхнулася спочатку з автомобілем, в якому перебував Ю.ЗУБКО, а потім врізалася в дерево.

Жінка загинула, депутат не постраждав.

ДТП сталося сьогодні у Черкаській області.