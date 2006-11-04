Жінка протаранила автомобіль депутата від СПУ і загинула
16:08, 04 листопада 2006Разное
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ДТП сталось у Черкаській області
Народний депутат, член фракції Соціалістичної партії України Юрій ЗУБКО потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула одна особа.
Як повідомляє "5 канал", жінка, яка перебувала за кермом іномарки, порушила правила обгону і зіштовхнулася спочатку з автомобілем, в якому перебував Ю.ЗУБКО, а потім врізалася в дерево.
Жінка загинула, депутат не постраждав.
ДТП сталося сьогодні у Черкаській області.
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