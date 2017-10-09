В Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл, присвячений реінтеграції Донбасу

9 жовтня (понеділок) 2017 року о 12:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Реінтеграція Донбасу. Аналіз і прогноз».Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання для обговорення:

1. Чому закон про реінтеграцію Донбасу приймали гучно та не одразу? Які основні розбіжності довелося подолати депутатам?

2. Які переваги надає Україні прийняття даного закону та продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі? Чи мають ці рішення ВР принципові вади?

3. Аналіз можливих сценаріїв розвитку подій навколо військового конфлікту на Донбасі.

Учасники круглого столу:

- Георгій Тука, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

- Іван Вінник, народний депутат України (БПП);

- Віктор Кривенко, народний депутат України ("Народний фронт");

- Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради;

- Артур Герасимов, голова депутатської фракції БПП;

- Ігор Луценко, народний депутат України ("Батьківщина").

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