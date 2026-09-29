'Видатний державний діяч': Токаєв похвалив Путіна під час зустрічі з Мерцом

Президент Казахстану заявив, що Путін є найбільш прийнятною політичною фігурою не лише для Центральної Азії, а й для Європи та всього світу.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що має з очільником Кремля дуже добрі стосунки й вважає Володимира Путіна "видатним державним діячем". Про це він сказав під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у вівторок, 29 вересня, у Берліні.

"У мене дуже добрі стосунки з президентом Путіним. Я вважаю його, можна сказати, видатним державним діячем. Я дуже добре його знаю, і він володіє тими якостями, які є найнеобхіднішими для лідера великої держави зі складною історією та власним баченням стратегічних цілей, що стоять перед цією країною", - сказав Токаєв.

На його думку, російський президент є найбільш прийнятною політичною фігурою не лише для Центральної Азії, а й для Європи:

Відео дня

"І сьогодні я з великим переконанням заявив, що президент Путін, як державний діяч і лідер Росії, є найбільш прийнятною політичною фігурою – як би дивно це для вас не звучало – для Центральної Азії, зокрема Казахстану, на мій погляд, а також для Європи та всього світу".

Також президент Казахстану висловився й щодо повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія.

"Я вдячний президенту Путіну за те велике розуміння, з яким він поставився до моєї особистої позиції з цього питання, адже всі ми, як глави держав, виступаємо за припинення військових дій на території України, включаючи президента Росії".

Токаєв наголосив, що Казахстан прагне зберігати дружні відносини як із Росією, так і з Україною.

Зокрема, він зауважив, що Казахстан та Росія мають спільний кордон протяжністю 7597 кілометрів, а в країні проживає 2,7 мільйона етнічних росіян. Він додав, що в Казахстані "в великому масштабі представлена православна церква".

"Усі ці моменти потрібно враховувати. Не можна рубати з плеча. Казахстану потрібні мир і стабільність. Без цього ми ніколи не будемо успішною країною", - зазначив Токаєв.

Позиція Токаєва щодо війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Токаєв під час зустрічі з Путіним в Омську 25 липня стверджував, що для багатьох складно зрозуміти походження російської війни в Україні і закликав Росію та Україну заморозити лінію фронту та повернутись до формату переговорів у Стамбулі. За словами аналітиків Інституту вивчення війни, Кремль постійно закликає Україну капітулювати перед російськими максималістськими вимогами, які стосуються усієї території Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. Аналітики припускають, що, ймовірно, Путін використав зустріч з Токаєвим як майданчик, аби нагадати росіянам, що вони мають бути готовими до втрат від довгої війни проти України.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав заклик президента Казахстану до російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну "реалістичним та мудрим". Сибіга нагадав, що Україна запропонувала зупинити війну вздовж нинішньої лінії фронту та перейти до дипломатії, але Кремль продовжує відкидати цей чіткий шлях до миру. Дипломат зауважив, що речник ініціатора війни Володимира Путіна вже відкинув і пропозицію Президента Казахстану.

Вас також можуть зацікавити новини: