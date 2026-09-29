Україна отримала нову партію ракет до систем NASAMS, - Зеленський

За його словами, це "дуже хороший пакет"

Україна отримала нову партію ракет до систем ППО NASAMS. Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні до українців.

"Напередодні в Україну зайшов пакет ракет для "Насамсів". Дякую. Дуже хороший пакет. З усіма партнерами ми говоримо, щоб були необхідні ракети і для "Петріотів", - сказав він.

Глава держави подякував усім міжнародним партнерам, які дійсно виконують домовленості й постачають протиракети для протиповітряної оборони.

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Також Зеленський повідомив і про підготовку нових перемовин, зокрема щодо ППО та подальшої підтримки України. Вони вже відбудуться на цьому тижні.

"Є також сьогодні рішення Бельгії щодо F-16. Ми отримаємо в цьому році ще три літаки, це посилить, зокрема, наш захист неба: бойова авіація використовується сьогодні для збиття "Шахедів", - додав Зеленський.

Відсоток збиття російських реактивних "Шахедів" збільшуватиметься

Як повідомив президент, детально щотижня здійснюється співпраця з розробниками й виробниками перехоплювачів, необхідних компонентів - усього того, що має дати відповідь на російську реактивну складову, на "шахедні" їх атаки. Зеленський зазначив:

"Зараз уже в бойових умовах застосовуються українські перехоплювачі, ефективність ще недостатня, але кожен тиждень повинен збільшувати відсоток збиття. Так і буде".

Він додав, що на жовтень визначені завдання щодо конкретних обсягів виробництва.

"Це стратегічне завдання, і на рівні Міністерства оборони України, і на рівні Збройних Сил України, на рівні кожного виробника є чіткі рамки, що потрібно зробити", - повідомив глава держави.

Як відомо, сьогодні вранці, 29 вересня, Зеленський подякував американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього.

Ракети до NASAMS

На початку року стало відомо, що системи протиповітряної оборони NASAMS використовують дороговартісні ракети, яких загалом є небагато в наявності. Тож, оборонні компанії Норвегії і України почали розвивати можливість інтеграції більш дешевших, але ефективних, українських ракет-перехоплювачів для застосування системами NASAMS.

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