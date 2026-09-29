Росія хоче паралізувати Київ до настання зими масованими ударами, - The Economist

Прогнозується, що зусилля Росії з дестабілізації Києва досягнуть піку до листопада.

Росія розпочинає кампанію бомбардувань, саботажу та політичного хаосу проти столиці України, повідомляє The Economist, посилаючись на двох високопоставлених українських чиновників.

Видання розповіло, що один із них конкретно назвав центри обробки даних та супермаркети як потенційні цілі для атак.

"Він [Путін] віддав наказ атакувати все цивільне. Вони хочуть, щоб люди боялися ходити до супермаркетів", – розповів український чиновник виданню в середині вересня.

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В статті додається, що обидва чиновники очікували, що російська кампанія посилиться задовго до зими, а зусилля з дестабілізації Києва досягнуть піку до листопада.

Однак, Кремль не відмовився від свого стандартного зимового сценарію дій. Паралельно з цим він уже почав наносити удари по ключових вузлах електропостачання, водопостачання та каналізації, зокрема по насосних системах.

"Найбільш руйнівною загрозою з боку Росії залишаються її балістичні ракети, які важко перехопити, а їхня небезпека зростає через скорочення запасів українських перехоплювачів Patriot американського виробництва", – поділилося видання.

Але найбільшою зміною останніх часів є масове впровадження нового покоління дешевих безпілотників з реактивним двигуном, якими керує пілот, здатний вистежувати свої цілі в режимі реального часу.

"Саме вони зараз завдають найбільшої шкоди", – наголошується в статті.

Видання пише, що Україні ще знадобиться кілька місяців, щоб налагодити виробництво ефективних перехоплювачів у необхідній кількості.

Представник служб безпеки зазначає, що Росія має у запасі "тисячі" дронів, а також нарощує запаси балістичних ракет, плануючи "використати весь запас протягом наступних двох місяців".

Чиновники вважають, що ескалація бомбардувань супроводжуватиметься новими гібридними атаками на території України. Серед них можуть бути нові вбивства та традиційні терористичні атаки.

В статті вказується, що корупційні скандали, безлад і кумівство в самому серці українського уряду дають російським "ботофермам" чимало приводів для діяльності.

Один із високопосадовців попереджає, що розлад у повсякденному житті може спонукати українців налаштуватися один проти одного.

Видання розповіло, що поки що життя в столиці триває.

"Але є ознаки того, що Київ спорожніє швидше, ніж зазвичай на цій стадії року. Заміські будинки навколо столиці та поблизу західних міст України практично неможливо орендувати на зиму; заможні люди забронювали їх як притулки на випадок, якщо життя в столиці стане нестерпним. Більшість заможних батьків розглядають можливість евакуації на захід", – йдеться в статті.

Наводяться дані, що на початку війни кількість біженців збільшила населення Києва з 3,5 млн до 3,7 млн або більше. Однак, з того часу ця цифра знизилася до приблизно 3,3 млн. У приватних розмовах чиновники кажуть, що цієї зими вони очікують, що деякі райони міста спорожніють.

Водночас, видання зауважило, що історія дає певне заспокоєння: самі лише бомбардування рідко змушували країну капітулювати.

"Україна неодноразово доводила, що вона витриваліша, ніж очікували її вороги", – констатується в публікації.

Примітно, що на лінії фронту українські війська повідомляють про значні тактичні успіхи, такі як контрнаступ із застосуванням дронів поблизу міста Лиман, який знівелював результати російського наступу за цілий рік.

Видання припустило, що це, ймовірно, є однією з причин жорстоких атак Путіна на цивільне населення.

"Ми неодноразово доводили, що події зазвичай не розвиваються за найгіршим сценарієм. Але те, що буде дуже важко, – поза сумнівом", – розповіло виданню джерело в службах безпеки України.

Атаки РФ на Київ

Раніше УНІАН повідомляв, що народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко поділився, що Росія може "закошмарити" Київ, але не має великого потенціалу щодо вироблення саме балістичних ракет. За словами нардепа, основним завданням України зараз є підсилення спроможностей щодо знищення реактивних "Шахедів" та балістичних ракет. Костенко додав, що ворог може конкретно тероризувати одне-два великих міста в Україні.

Також ми писали, що з кінця серпня Київ фактично перетворився на прифронтове місто. Вибухи та постійні тривоги заважають роботі та навчанню, удари наносяться по складах і міських автозаправках. Мешканці столиці з жахом чекають на майбутню зиму. За даними The Guardian, багато киян замислюються над тим, щоб виїхати з міста – нехай навіть лише на кілька тижнів, якщо ситуація погіршиться. Видання зазначило, що напередодні цієї непередбачуваної й лякаючої зими є лише одна абсолютна впевненість: вона закінчиться.

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