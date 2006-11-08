У Дніпродзержинську знайдені мертвими п`ятеро юнаків і дівчат (доповнена)

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вбивства через необережність 5 осіб у Дніпродзержинську

Прокуратура міста Дніпродзержинська сьогодні порушила кримінальну справу за фактом смерті 5 осіб - за ч. 2 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність, що передбачає покарання позбавленням волі на строк від 5 до 8 років).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За інформацією прес-служби, 7 листопада, близько 17 години 30 хвилин в однокімнатній квартирі в одному з будинків Дніпродзержинська лікарем швидкої допомоги констатовано смерть 5 осіб, серед яких була 14-річна дівчина.

В ході огляду місця події будь-яких тілесних ушкоджень на трупах не виявлено. В приміщенні відчувався запах чадного газу. В кухні квартири, де було знайдено загиблих, встановлена без будь-яких узгоджень з газовими та технічними службами газова колонка. Також виявилося, що власник квартири здавав її у піднайом.

На місце події виїжджали працівники МНС та газової служби, слідчо-оперативна група на чолі з в.о. прокурора Дніпропетровської області Йожефом ОРОСОМ.

У справі призначені та проводяться усі необхідні експертизи, слідство контролюється прокуратурою Дніпропетровської області.