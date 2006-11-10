Причиною забруднення води в Севастополі стали синьо-зелені...

Причиною забруднення питної води у Севастополі стали водорості і незадовільний стан очисних споруд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив у Севастополі заступник головного державного санітарного лікаря України Михайло СИТЕНКО.

За його словами, міжвідомча комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ухвалила конкретні рішення для того, «щоб населення отримувало воду гарантованої якості і безпечну в епідемічному відношенні». Тому мешканці міста можуть заспокоїтись, адже питна вода відповідає встановленим нормам.

Заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації, голова міжвідомчої комісії Ігор ЛОКТІОНОВ на брифінгу для журналістів повідомив, що сьогодні о 18.00 відновлюється безперебійне постачання холодної води в усіх районах міста, з завтрашнього дня КП «Севміськводоканал» починає працювати у штатному режимі.

«Жодних підстав для графіків подачі води немає і не буде», - сказав він.

І.ЛОКТІОНОВ теж зазначив, що причиною забруднення води стали синьо-зелені водорості. За його словами, вода з водопроводу стала погано пахнути після того, коли вода зі ставка-накопичувача потрапляла в річку Чорна з цими водоростями, а з неї – на гідровузли, де відбувалося її хлорування, «тому сталося з’єднання, яке давало цей запах». (Результати попередніх досліджень води показували, що вона не відповідала стандартам за однією із 24 позицій – запахом).

Як стверджує віце-мер, на сьогодні вода повністю відповідає усім нормам якості, придатна для вживання у їжу.

Як повідомляв УНІАН, учора через забруднення води з річки Чорна було припинено водозабір та подачу води на південну частину м. Севастополь. Без водопостачання залишилось понад 70% населення міста (близько 200 тис. осіб).

За фактом забрудненням питної води Севастопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 242 ч.1 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод, яке спричинило забруднення поверхневих джерел питних вод).