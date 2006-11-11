У зоопарку леопарди загризли 23-річну дівчину

У суботу в зоопарку міста Хемніц на сході Німеччини леопарди загризли співробітницю, яка прибирала їхню клітку, передає агентство France Presse.

Тіло 23-річної дівчини виявили в клітці з двома азіатськими леопардами. Тварини завдали їй глибоких ран, від яких вона й померла. Ймовірно, хижаки напали на жертву ззаду.

За словами місцевих поліцейських, двері до клітки не були зачинені, не виключено, що прибиральниця загинула через власну необережність. Почато розслідування обставин події. Протягом вихідних зоопарк буде закритий, додає агентство.

Лента.ру