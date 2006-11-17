Чоловік поховав дружину, замурувавши її тіло у стіні сараю

У Жашкові Черкаської області місцевий житель поховав свою дружину, замурувавши її тіло в стіні сараю. Про факт смерті дружини її чоловік нікого не повідомив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів на прес-конференції прокурор області Микола ЛІСОВИЙ.

За його словами, через два місяці тіло померлої жінки, замотане в поліетиленову плівку, у сараї виявили місцеві правоохоронці. Однак провівши перевірку, прокуратура району відмовила в порушенні кримінальної справи за відсутністю складу злочину.

Як з’ясувалося, жінка, яка останні 10 років була прикутою до ліжка, померла природною смертю. «Бути похованою на подвір’ї свого будинку було її передсмертним бажанням», - зазначив М.ЛІСОВИЙ.