Не треба цензури!

На мою думку УНІАН - один з найбільш об’єктивних ресурсів UA інтернету. Тут представлені різні думки та точки зору. Зустрічаються статті як “за” так і “проти” практично кожної з політичних сил та персоналій. Не треба ні для кого якоїсь особливої толерантності. І хоч я особисто і прихильник Юлі, але вважаю що УНІАН в жодному разі не має перетворюватись на рупор будь-якого з політичних угруповань. Якщо є факти, аналітика - публікуйте! І нехай люди самі роблять висновки щодо об’єктивності. Впевнений, вони з цим впораються.

Олекса