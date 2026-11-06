Windows 11 можна віддалено зламати через уразливість у Paint: як захиститися

Теоретично в небезпеці можуть опинитися всі користувачі старих версій Paint із Copilot.

У графічному редакторі Microsoft Paint для Windows 11 виявили серйозну вразливість безпеки, яка дозволяє зловмисникам запускати шкідливий код на ПК без будь-яких дій з боку користувача. При цьому частина комп’ютерів могла досі не отримати необхідне оновлення, пише PCWorld.

Йдеться про вразливість CVE-2026-83844, якій Microsoft присвоїла оцінку небезпеки 8,1 бала з 10. Виправлення для неї компанія випустила ще 13 жовтня, але через непередбачені помилки потрібна версія так і не з’явилася в Microsoft Store.

За словами Microsoft, вразливість усунуто в Paint версії 11.2609.401.0 або новішій. Проте, судячи з повідомлень користувачів та адміністраторів, патч дійшов не до всіх комп’ютерів. Теоретично в небезпеці можуть опинитися всі користувачі старих версій Paint із Copilot.

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Як перевірити версію Paint у Windows 11:

Перевірити встановлену версію редактора можна через налаштування Windows. Для цього потрібно відкрити "Параметри" → "Програми" → "Встановлені програми", знайти Paint і, за потреби, відкрити "Додаткові параметри".

Є й швидший спосіб через PowerShell. Потрібно відкрити Термінал від імені адміністратора через контекстне меню кнопки "Пуск" і виконати команду:

Get-AppxPackage -Name Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version

Після цього слід порівняти отриманий номер із версією "11.2609.401.0". Якщо версія Paint старіша, потрібно встановити останню версію програми через Microsoft Store.

У PCWorld зазначають, що теоретично проблема може бути пов’язана й з помилкою у вказаному Microsoft номері версії, втім, до з’ясування ситуації користувачам рекомендують переконатися, що редактор оновлено.

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. У квітні в Windows 11 з’явилася опція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

Користувачам розповіли, як безкоштовно продовжити підтримку Windows 10 ще на рік. Компанія продовжує випускати критичні виправлення для користувачів, які підключили програму Extended Security Updates (ESU).

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