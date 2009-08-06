Мер Риги вирішив влаштувати "маленький Лас-Вегас" для росіян

Мер Риги Ніл Ушаков заявив про намір сконцентрувати всі гральні заклади Риги в одному місці, створивши "маленький Лас-Вегас", повідомляє портал DELFI з посиланням на агентство LETA.

"У Ризі гральні зали розкидані на широкій території, а великого, багатофункціонального і привабливого центру немає", - цитує слова Ушакова DELFI. На думку градоначальника, такий центр міг би привабити до Риги росіян, оскільки в Росії гральний бізнес заборонений.

Ушаков також заявив, що російські туристи, які приїжджають до Риги відвідати казино, могли б принести містові вигоду. На якій стадії знаходяться плани з будівництва "Лас-Вегаса", не уточнюється.

Із набуттям 1 липня чинності законом "Про держрегулювання і діяльність з організації і проведення азартних ігор" в Росії було закрито все казино і гральні клуби. Відповідно до закону, вони повинні переїхати до чотирьох спеціальних зон - в Алтайському і Приморському краях, Калінінградській області, а також на межі Ростовської області та Краснодарського краю. Жодна з цих зона поки що не готова; як очікується, на їх будівництво піде не менше 3-4 років, уточнює Лента.ру.