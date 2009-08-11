На складі у Києві під завалом кам’яних плит загинув покупець

Вчора о 14.21 у Голосіївському районі Києва на складі будматеріалів “Будінвест” під завалом кам’яних плит загинув покупець.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, луснули консолі під декоративними кам’яними плитами, вони під своєю вагою зсунулися і смертельно травмували покупця, 1983 року народження.

О 17.30 бійцями Київського воєнізованого гірничорятувального загону МНС за допомогою пневмо- і гідравлічного інструментів тіло загиблого було вилучене з-під завалу та передане працівникам прокуратури.