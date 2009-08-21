Трансляція футбольних матчів буде безплатною

Президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер оголосила у четвер ввечері про початок вже з п`ятниці безплатної трансляції футбольних матчів на державному телебаченні.

Аргентинські ЗМІ одностайно назвали цей день "історичним". Досі переважна більшість зустрічей транслювалися на платних кабельних каналах, до того ж за доступ до найцікавіших ігор стягувалася додаткова плата.

"Уряд ставив перед собою завдання зробити доступним перегляд футбольних матчів для всіх аргентинців. Сьогодні ця мета досягнута", - заявила президент на урочистій церемонії в спорткомплексі Есейса (Ezeiza), де тренується національна збірна.

Відповідно до офіційно затвердженої угоди, за право трансляції матчів на державному ТБ уряд заплатить 155 мільйонів доларів в рік.

"Йдеться не про субсидію, а про сприяння. Футбол сам по собі надзвичайно прибутковий бізнес. Доходи від реклами не тільки компенсують витрати держави, а й перевищать їх. Половина цих додаткових доходів буде спрямована на розвиток національного олімпійського руху", - уточнила Крістіна Кіршнер.

У заході в спорткомплексі Есейса брали участь кількасот спортивних функціонерів, зокрема тренер збірної з футболу Дієго Марадона.

Фінансова криза в національному футболі призвела до перенесення на тиждень відкриття нового сезону, який мав стартувати 14 серпня. Борг окремих клубів перед державною податковою службою становив десятки мільйонів доларів, не виплачувалася зарплата гравцям.

РІА "Новости"