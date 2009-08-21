Трансляція футбольних матчів буде безплатною
В Аргентині "історичний день"
Президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер оголосила у четвер ввечері про початок вже з п`ятниці безплатної трансляції футбольних матчів на державному телебаченні.
Аргентинські ЗМІ одностайно назвали цей день "історичним". Досі переважна більшість зустрічей транслювалися на платних кабельних каналах, до того ж за доступ до найцікавіших ігор стягувалася додаткова плата.
"Уряд ставив перед собою завдання зробити доступним перегляд футбольних матчів для всіх аргентинців. Сьогодні ця мета досягнута", - заявила президент на урочистій церемонії в спорткомплексі Есейса (Ezeiza), де тренується національна збірна.
Відповідно до офіційно затвердженої угоди, за право трансляції матчів на державному ТБ уряд заплатить 155 мільйонів доларів в рік.
"Йдеться не про субсидію, а про сприяння. Футбол сам по собі надзвичайно прибутковий бізнес. Доходи від реклами не тільки компенсують витрати держави, а й перевищать їх. Половина цих додаткових доходів буде спрямована на розвиток національного олімпійського руху", - уточнила Крістіна Кіршнер.
У заході в спорткомплексі Есейса брали участь кількасот спортивних функціонерів, зокрема тренер збірної з футболу Дієго Марадона.
Фінансова криза в національному футболі призвела до перенесення на тиждень відкриття нового сезону, який мав стартувати 14 серпня. Борг окремих клубів перед державною податковою службою становив десятки мільйонів доларів, не виплачувалася зарплата гравцям.