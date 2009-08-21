Судно із зіпсованим м'ясом залишило Одеський порт

Сьогодні, 21 серпня, приблизно о 16.00 судно «Берікс» залишило Одеський морський торговий порт.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, 20 серпня ц.р. ремонт на судні було повністю завершено. Того ж вечора теплохід був пред`явлений Реєстру морського судноплавства і одержав документи на право виходу в море. Судно було відремонтоване точно в строк, встановлений комісією Мінтрансу – за 20 днів.

За словами начальника Одеського порту Миколи ПАВЛЮКА, ремонт судна «Берікс» обійшовся порту майже в 600 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, теплохід «Берікс» під українським прапором наприкінці 2008 року вийшов з порту Поті (Грузія) з вантажем неліквідної птиці, свинини і кролятини (близько 200 тонн). За інформацією судновласника, м`ясо везли на утилізацію до Росії. Проте через технічні неполадки судно не вийшло з Чорного моря. Жодний з українських портів не дав дозволу на входження «Берікса» в акваторію, оскільки це заборонено чинними в Україні санітарними нормами. Проте судно намагалося стати на якір у портах Миколаєва, Керчі, Іллічевська. Останнім перед Одесою був порт «Південний», при цьому в липні капітан «Берікса» уже в ультимативній формі вимагав зняти з судна чотирьох членів екіпажу (на борту перебували 12 членів екіпажу – громадян України).

На початку липня 2009 року судно «Берікс» оглянула інспекція Державного портового нагляду морського торгового порту «Південний». За результатами огляду судно визнане непридатним для плавання і таким, що може бути доставлене до місця проведення ремонту лише за допомогою буксира.

31 липня 2009 року судно було поставлене до причалу «Судноверф-Україна» Одеського порту, де проводився його ремонт. М`ясо на борту перебувало в замороженому стані, трюми опломбовані.