Ющенко, Тимошенко, Литвин у Мистецькому арсеналі (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, політичні, культурні та громадські діячі України взявли участь в урочистій церемонії відкриття першої виставкової експозиції, яка проходитиме у культурно-мистецькому і музейному комплексі «Мистецький арсенал».

Виставка, яка отримала назву «З глибин…», присвячена українській скульптурі.

У своєму слові з нагоди відкриття експозиції Президент висловив переконання, що «Мистецький арсенал» стане втіленням найкращого духовного світу, який створила українська нація.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що площа цього музейного комплексу становить понад як 57 тис. кв. м, що більше, ніж площі Лувра та Ермітажу, а також усіх разом узятих музеїв Києва.

«Я приємно вражений, що серед нас є голова Верховної Ради і прем’єр-міністр, і секретар РНБО, я думаю, що майже усі міністри, віце-прем’єри, багато представників регіональної і київської влади», - зауважив Президент, наголосивши, що «цим ми хочемо сказати: шановна влада, шановні чиновники, це – панукраїнський, це загальнонаціональний проект».

В.ЮЩЕНКО також висловив вдячність усім, хто бере участь у створенні та розвитку «Мистецького арсеналу»: музейникам, діячам культури і мистецтв, меценатам, будівельникам.

На думку В.ЮЩЕНКА, цей культурно-мистецький та музейний комплекс у майбутньому має бути названий іменем гетьмана Івана Мазепи.

«Нехай ця перша виставка стане щасливою дорогою для цього загальнонаціонального, унікального, амбітного для України і нації проекту», - сказав Президент.

Фото Олександра Прокопенка /POOL / УНІАН