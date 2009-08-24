Тимошенко подарували білу бенгальську тигрицю

Організатори XI Всеукраїнського благодійного фестивалю «Чорноморські Ігри», а також діти-учасники фестивалю подарували прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО бенгальску тигрицю-альбіноса на ім`я «Тигруля».

Як заявила на прес-конференції прем`єр, вона має намір передати тварину в Ялтинський зоопарк, і особисто піклуватися про неї.

«Я передам її в Ялтинський зоопарк, де загинули декілька тварин від отруєння, і постійно піклуватимуся про неї, щоб було що показати нашим дітям. Щоб це було щасливим талісманом для нашої України», - сказала вона.

Зоопарк «Казка» створено в 1995 році Олегом ЗУБКОВИМ. Це перший приватний зоопарк в СНД. Нині у звіринці налічується більш як 700 тварин і птахів. Багато з них – рідкісних видів. Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Ялтинський зоопарк «Казка», який втратив 10 тварин, попросив небайдужих громадян допомогти поповнити його колекцію.