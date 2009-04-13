У ялтинському зоопарку хтось отруїв уже більше 10 тварин

Більше десяти здорових молодих тварин з колекції приватного зоопарку "Казка" в Ялті померли, ймовірно, з’ївши отруту, повідомив у понеділок власник зоопарку, депутат Верховної ради Криму Олег Зубков. "За три тижні у нас - більше десяти трупів. Це вже перестало бути тільки нашою трагедією. Об`єкт природно-заповідного фонду України втрачає свою колекцію", - сказав Зубков на прес-конференції в Сімферополі. За його словами, тварини почали вмирати 23 березня. Першим загинув талісман "Казки" - шимпанзе на ім’я Чарлік, який був одним з перших мешканців зоопарку і прожив у ньому більше десяти років. Услід за ним померли дві рисі, дві пуми, два гімалайські ведмеді, вовк і собака породи пекінес. "Остання смерть сталася сьогодні вранці, помер самець гімалайського ведмедя", - сказав Зубков.

За словами головного ветеринарного лікаря Криму Марії Мірошниченко, яка також брала участь у прес-конференції, попередні результати досліджень свідчать, що звірі загинули, отруївшись сильнодіючою отрутою. Власник зоопарку пообіцяв 100 тисяч гривень (близько 12,5 тисяч доларів) у нагороду будь-кому, хто допоможе знайти людей, причетних до отруєнь тварин. За його словами, незважаючи на загибель звірів, "Казка" продовжить працювати. "Зоопарк існує тільки за рахунок надходжень від плати за вхід, і зараз, перед весняними святами, закрити його я не можу. Перебудовувати концепцію зоопарку і забороняти відвідувачам годувати тварин я теж не буду", - заявив Зубков. "Будуть вживатися заходи безпеки: відеоспостереження, приховане спостереження за відвідувачами, співробітники уважно дивитимуться, що лежить у вольєрах. Очевидно, доведеться звернутися у Службу безпеки України", - сказав власник "Казки", відповідаючи на запитання про подальші дії керівництва зоопарку. Він підозрює, що до отруєння причетні люди, які раніше неодноразово погрожували це зробити. Зубков повідомив, що не звертався в міліцію, оскільки до завершення ветеринарної експертизи це, за його словами, "не має сенсу".

Як відзначила Мірошниченко, офіційні результати експертизи будуть готові через місяць. "Зараз усіх тварин зоопарку лікують: у їх раціон ввели проносне і сорбенти, які допомагають вивести токсичні речовини з організму", - сказала головний ветеринарний лікар Криму.

РІА “Новости”