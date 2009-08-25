В Херсоні на судозаводі під час ремонту загорівся теплохід
09:37, 25 серпня 2009Разное
808 0
Пожежників викликали вчасно
На ВАТ «Херсонський судозавод» під час ремонту загорівся теплохід «Слов’янин».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонськый області, 23 серпня о 9.21 на заводі внаслідок порушення протипожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт сталося загорання ганчір’я та інших речей зі щільним задимленням в носовій частині (форпік) теплоходу.
Своєчасно викликані пожежники погасили загоряння.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter