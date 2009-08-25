На Харківщині піском засипало 9-річного хлопчика

24 серпня близько 17.00 у селі Мала Рогань, у передмісті Харкова, в Роганському кар’єрі стався зсув ґрунту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Харківській області, у той час у кар’єрі гралися діти. Одного хлопчика, 2000 року народження, засипало шаром ґрунту.

Рятувальники вилучили тіло дитини.