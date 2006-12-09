З гепатитом А госпіталізовані п’ятеро школярів
09:38, 09 грудня 2006Разное
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Ймовірна причина - гігієна у школі
У період з 1 по 6 грудня до лікарень госпіталізовано 5 учнів молодших класів школи села Пісочне Львівської області з попереднім діагнозом “вірусний гепатит А”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, діагноз захворювання підтверджено лабораторно. Перебіг хвороби - легкого ступеня важкості.
Попередня причина захворювання - порушення санітарно-гігієнічного режиму в школі.
Фахівцями СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів з недопущення масового спалаху інфекційного захворювання.
Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС України у Львівській області.
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