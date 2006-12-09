З гепатитом А госпіталізовані п’ятеро школярів

У період з 1 по 6 грудня до лікарень госпіталізовано 5 учнів молодших класів школи села Пісочне Львівської області з попереднім діагнозом “вірусний гепатит А”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, діагноз захворювання підтверджено лабораторно. Перебіг хвороби - легкого ступеня важкості.

Попередня причина захворювання - порушення санітарно-гігієнічного режиму в школі.

Фахівцями СЕС проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів з недопущення масового спалаху інфекційного захворювання.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС України у Львівській області.