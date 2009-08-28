Літак Путіна врізався в стовп (фото)

Літак Володимира Путіна врізався в стовп в аеропорту Гданьська, повідомляє портал eFakt.pl.

За даними видання, літак Іл-76 пошкодив ліве крило під час приземлення на злітно-посадковій смузі в аеропорту імені Леха Валенси.

EFakt.pl зазначає, що наразі невідомо, чи була аварія наслідком помилки пілота або диспетчерських служб, які керували діями літака.

Урядовий Іл-76 прибув до Гданьська для підготовки візиту Володимира Путіна. Російський прем`єр, нагадує Лента.ру прибуде до Польщі 1 вересня для участі в заходах до 70-річчя початку Другої світової війни. На літаку прибув персонал, який займеться підготовкою візиту Путіна, зокрема водії та представники спецслужб.

Фото з сайту eFakt.pl