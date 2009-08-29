Майкл Джексон був убитий

Смерть американського короля поп-музики Майкла Джексона настала в результаті вбивства, оголосив у п`ятницю коронер (слідчий, який веде справи про загадкові смерті) Лос-Анджелеса.

"Речовини пропофол і лоразепам розглядаються як головні винуватці смерті містера Джексона", - наводить заяву коронера РІА "Новости".

За його словами, розтин тіла співака виявив також вміст в його крові ряду інших сильнодіючих речовин.

"Повна і остаточна доповідь про результати розтину оприлюднена не буде на вимогу поліцейського департаменту Лос-Анджелеса та окружного прокурора", - зазначив коронер.

Майкл Джексон раптово помер 25 червня. За даними ЗМІ, головним підозрюваним у справі про загибель співака проходить особистий лікар Джексона Конрад Мюррей, який був із співаком в останні хвилини його життя.