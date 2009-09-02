Київських водіїв знову чекають проблеми на Південному мосту

У Києві через проведення поточного ремонту на металевій прогоновій будові Південного мосту, передбачено часткове обмеження руху транспорту в нічний час з 22.00 до 04.00 в період з 4 до 7 вересня 2009 року в напрямку лівого берега.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Також, в ніч з 6 на 7 вересня (з 24.00 до 06.00) передбачено повне обмеження руху транспорту естакадою через Столичне шосе у напрямку просп. Науки та вул. Кіквідзе. Рух транспорту на з’їздах у напрямку Столичного шосе та мосту Патона перекриватись не буде.