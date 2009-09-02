У Херсоні загинув, впавши з даху дитсадка, учень ПТУ

У Херсоні 1 вересня двоє учнів професійно-технічного учбового закладу впали з даху покинутого дитячого садка, внаслідок чого з важкими травмами були доставлені в реанімацію.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УМВС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, в реанімації один з постраждалих помер від одержаних травм, стан другого – тяжкий.

При цьому в прес-службі міліції зазначили, що про те, чи були п`яні підлітки, буде відомо лише після експертизи.

Як повідомило джерело в управлінні освіти Херсона, обидва хлопці були учнями Херсонського професійного ліцею зв`язку і поліграфії.