Вдова Паваротті має намір співпрацювати з фондом Ахметова

Вдова Лучано Паваротті Ніколетта ПАВАРОТТІ висловила побажання співробітничати з Фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» з метою розвитку сімейних форм виховання.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі фонду. Згідно з повідомленням, Н.ПАВАРОТТІ, що приїхала на церемонію відкриття стадіону «Донбас Арена», разом із співробітниками Фонду Р.Ахметова відвідала дитячий будинок, що спонсорується фондом, а також у місті Макіївці спеціалізований будинок дитини для дітей з ВІЛ-інфекцією. Н.ПАВАРОТТІ була приємно здивована тим, що в цих дитячих будинках є все необхідне для повноцінного розвитку дитини, але при цьому зазначила, що жодний дитячий будинок не замінить дитині сім`ю, підкреслили в прес-службі. «А ще, - сказала вона, - в Україні дуже красиві і розумні діти. Тепер я розумію моїх знайомих, які усиновляти дитину їдуть в Україну».

Н.ПАВАРОТТІ висловила побажання у подальшій співпраці з фондом, і наступний візит у Донецьк запланувала на грудень 2009 року.

Довідка УНІАН. Фонд Р.Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Фонд створює фундамент для успішного і сталого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога. Президент фонду - Р.АХМЕТОВ.