Внаслідок пожеж загинула 21 особа

За минулу добу в Україні було зареєстровано 125 пожеж, у тому числі у житловому секторі 103 пожежі, на яких виявлено тіла 21 загиблої особи.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, крім цього, виникло 2 пожежі на підприємствах та 1 - на транспорті. Вогнем знищено 36 будівель та 40,3 тонн кормів.

Орієнтовні збитки від пожеж становлять 1 млн. 149 тис. грн., з яких 218,3 тис. грн. - прямі.