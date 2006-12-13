Внаслідок пожеж загинула 21 особа
09:07, 13 грудня 2006Разное
509
Повідомлення МНС
За минулу добу в Україні було зареєстровано 125 пожеж, у тому числі у житловому секторі 103 пожежі, на яких виявлено тіла 21 загиблої особи.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, крім цього, виникло 2 пожежі на підприємствах та 1 - на транспорті. Вогнем знищено 36 будівель та 40,3 тонн кормів.
Орієнтовні збитки від пожеж становлять 1 млн. 149 тис. грн., з яких 218,3 тис. грн. - прямі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter