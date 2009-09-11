«Шовковий шлях» штурмує Каракуми: українці відкопували машину з піску

Учасники ралі серії Дакар «Шовковий шлях» почали штурм пустелі Каракуми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі команди «Оптима Лізинг Україна», яка бере участь в ралі, 10 вересня на ралійній швидкості гонщики перетнули державний кордон Туркменістану.

На шостий день ралі «Шовковий шлях» його учасники повинні були пройти спецділянку довжиною 514 км. Перші машини стартували з бівуаку в аеропорту казахського міста Жанаозен рано вранці. Битва сильних почалося з плато Устюрт. Маршрут ділянки пролягав між Каспійським і Аральським морями. А через 300 км плато ралійні машини увірвалися в зону північних Каракумів. Перед гонщиками стояло непросте завдання - проїхати дуже запорошеним дорогами, не заблукати між дюнами, перетнути район пересохлих солончаків і проїхати дном висохлого озера.

У змаганнях позашляховиків іспанець Карлос САЙНЦ (Karlos Sainz), який виступає за заводську команду Volkswagen, показав кращий результат, проїхавши 514 км спецділянки за 5 годин 1 хвилину 47 секунд. Його колега по команді Нассер Аль АТТІЯ (Nasser Al Attiyah), лідер за підсумками 6 етапів, навіть в якийсь момент обігнав іспанця і відіграв у нього кілька хвилин. Однак фінішувати першим катарець не зміг. Н. Аль АТТІЯ прийшов на 3 хвилини 13 секунд пізніше. На прохання прокоментувати сьогоднішню гонку Н. Аль АТТІЯ сказав: «Це був прекрасний день. Складна ділянка, але не така важка і довга, як у середу. День почався з дюн прямо на старті. Навколо було багато верблюдів. Ми красиво пройшли дюни, але це не було дуже складно для мене. Далі були гори, а після 150 км був дуже красивий вид з висоти. Останні три дні гонка дуже схожа на африканський Дакар. Може, завтрашня ділянка буде навіть важча».

Третім фінішував теж представник команди Volkswagen Марк МІЛЛЕР, програвши К.САЙНЦЮ 6 хвилин 32 секунди.

Екіпаж «Оптима Лізинг Україна», подолавши дюни, фінішував 22-м з часом 9 годин 22 хвилини 54 секунди. Це на 4 години 21 хвилину 7 секунд пізніше за фініш К.САЙНЦЯ. Вадим НЕСТЕРЧУК і Валерій СУБОТА кілька разів відкопували машину з піску за допомогою глядачів і інших учасників ралі. Також по ходу спецділянки довелося самостійно змінити два пошкоджені колеса.

За підсумками 6 етапів ралі лідером у заліку позашляховиків, як і раніше, є Н. аль АТТІЯ із загальним часом 17 годин 18 хвилин 44 секунди. К.САЙНЦ відстає від нього всього на 2 хвилини 56 секунд. На третьому місці – М.МІЛЛЕР, який відстає від лідера гонки на 14 хвилин 42 секунди, і герой п`ятого етапу Жінель де ВІЛЬЄР (Giniel de Villiers) із загальним часом 17 годин 36 хвилин. Екіпаж команди «Оптима Лізинг Україна» за підсумками шести етапів займає 17-е місце із загальним часом 28 годин 19 хвилин 14 секунд.

У перегонах вантажівок представник команди «КамАЗ Майстер» Володимир ЧАГІН у спробі реабілітуватися за програш на п`ятому етапі, через відрив колеса, прийшов до фінішу спецділянки за рекордний час - 5 годин 29 хвилин 1 секунду - на 27 хвилин швидше за лідера гонки вантажівок Фірдауса КАБІРОВА. Третім традиційно прийшов Жеральд де РОЙ (Gerald De Rooy), на автомобілі IVECO, на 34 хвилини пізніше за В.ЧАГІНА.

Довідка УНІАН. Ралі серії Дакар «Шовковий шлях» відбувається з 5 по 13 вересня територією Росії, Казахстану і Туркменістану під егідою Міжнародної автомобільної федерації за співпраці з французькою фірмою Amaury Sport Organisation (ASO) - організатором позашляхового марафону «Дакар».

Команда «Оптима Лізинг Україна» – єдина українська команда, яка бере участь в ралі Дакара, заснована в травні 2007 року для участі в марафоні «Лісабон-Дакар 2008». Засновник команди – В.НЕСТЕРЧУК, директор компанії «Оптима-Лізинг».

Фото Олександра Кузнецова