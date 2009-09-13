На Вінниччині зіткнулися іномарки: серед загиблих - громадянка ФРН

У Вінницькій області при зіткненні іномарок загинули двоє осіб, серед яких громадянка Німеччини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 08.20 у Літинському районі на перехресті автошляхів Стрий -- Знам’янка і Любар – Хмільник.

Водій автомобіля „Opel-Corsa”, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі та допустив зіткнення з автомобілем „Citroen-Berlingo”. Внаслідок ДТП загинули двоє осіб, із них 1 громадянка Німеччини, та постраждали 3 осіб, із них 1 громадянин Німеччини, яких з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до райлікарні.

Всього за минулу добу на території країни зареєстровані 147 автоаварій, в яких 20 осіб загинули та 181 особа травмована.