У Львові відбудеться третій фестиваль кави
22:59, 16 вересня 2009Разное
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Кращу каву визначать "таємні покупці"
26-27 вересня у Львові пройде третій кавовий фестиваль «На каву до Львова».
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.
В рамках фестивалю впродовж трьох днів львів’яни та гості міста голосуватимуть за найкращу каву у кав’ярнях міста.
Також у фестивальні дні кав’ярні відвідуватиме «таємний покупець», який визначатиме, у якій кав’ярні готують найкращу каву.
«Вже традиційно у цьогорічному святі візьмуть участь Кавові Король та Королева. Під час свята гості та мешканці міста матимуть змогу дізнатись своє майбутнє, повороживши на кавовій гущі у дворику місцевої Ратуші», - інформує прес-служба міськради.
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