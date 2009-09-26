ВАЗ влетів під вантажівку: загинули четверо людей

В Донецькій області в дорожньо-транспортній пригоді загинули четверо осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС, аварія сталася вчора близько 14-ї години, на 691 км автодороги Київ-Харків-Довжанський.

Водій автомобіля “ВАЗ-21121”, рухаючись у напрямку м. Харків, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з вантажним автомобілем “Renault”, з напівпричепом “Samro SR334”.

Водій та троє пасажирів автомобіля “ВАЗ” від отриманих травм загинули на місці пригоди.