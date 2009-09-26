Скандал у Шустера: регіонали розписалися в бездарності і підлості

Думка

Делегація з чотирьох депутатів Партії регіонів, що "випадково" опинилися в студії (Азаров, Герман, Акімова і Горіна), грандіозно ганьбилася...

Учорашній випуск політичного ток-шоу "Шустер.Live" виявився надзвичайно скандальним. Головна гостя передачі – а це була прем`єр-міністр Юлія Тимошенко – була як завжди на висоті, хоча тільки-но прилетіла з Ялти, де відповідала на численні запитання журналістів і економічних експертів. Проте делегація з чотирьох депутатів Партії регіонів, що "випадково" опинилися в студії (Азаров, Герман, Акімова і Горіна), грандіозно ганьбилася як перед численними присутніми на програмі журналістами і традиційною сотнею представників народу, так і перед мільйонами телеглядачів – тобто, вважай, зганьбилися на всю країну. Поведінка цих парламентарів була украй неадекватною: вони перебивали виступаючих і ведучого програми, вони шуміли, скандалили і грубіянили...

Зі скандалом відбулася вже сама поява даної групи регіоналів в студії – а це трапилося після того, як програма вже пішла в ефір. У той момент біля головного мікрофону виступала Юлія Тимошенко, але депутати, що раптово з`явилися, з Партії регіонів повелися просто по-хамському і по відношенню до неї, і по відношенню до всіх присутніх на передачі, а також до телеглядачів.

Замість того щоб дочекатися рекламного блоку і не заважати говорити ораторові – як належить робити культурним людям – вони нахабно "намалювалися" перед телекамерами, відволікаючи всю увагу на себе. При цьому регіонали не просто тихенько стояли, чекаючи поки прем`єр-міністр закінчить свою промову. Нічого подібного – вони почали обурюватися, що, бачте, для них не знайшлося порожніх стільців. Особливо свій гонор з даного приводу демонстрували Азаров і Герман.

Природно, в передачі відбувся украй неприємний збій. Нічого не підозрююча Тимошенко продовжує говорити, а в цей час в ефірі лунають незадоволені репліки раптово прибулих регіоналів, яким намагається щось відповісти Шустер. Потім з`явилися працівники студії, що несуть крізь ряди гостей передачі крісла для четвірки парламентарів. Телекамери показують то ці крісла, то новоприбулих регіоналів, то Шустера, що розгубився, то Тимошенко, яка продовжує виступати. Шум, гамір, сум`яття – загалом, щонайповніше неподобство...

Абсолютно справедливо не витримали того, що відбувається запрошені на передачу журналісти. Один з них узяв слово і сказав, що він думає про таке явище регіоналів в студії, що розмістилися, до того ж, після установки принесених крісел спинами до журналістів. На що найактивніша з чотирьох представників Партії регіонів Ганна Герман зробила ще більш дику витівку. Заявивши, що може взагалі розташуватися серед народу, вона швидко підійшла до рядів запрошених учасників, підняла одного з чоловіків і всілася на його місце...

Природно, що в цій ситуації було потрібно пояснення Савіка Шустера. Він повідомив, що як би не винен, що ці депутати ніби-то захотіли опонувати Юлії Тимошенко, і він не міг їм відмовити.

Виходило, що четвірка регіоналів є самозванцями. Тому, ймовірно, далі події розвивалися вже не за прописаним раніше сценарієм. Скривджені Герман і Азаров заявили, що це неправда – їх, мовляв, таки запрошували до студії. Щоправда, все одно було неясно, чому ж вони запізнилися, та ще з таким шумом, і чому для них не знайшлося вільних стільців.

Але пізніше ситуація повністю прояснилася, і в ній дуже неприємно виглядали як самі регіонали, так і ведучий програми Савік Шустер, який пізніше просив вибачення і присутніх. Виявилось, що був розроблений особливий таємний план.

Нібито Шустер перед тим спілкувався з регіоналом Колесниковим, який начебто наполіг, щоб на передачі з`явилася група регіоналів, які розкритикують Тимошенко (телеканал "Україна" належить регіоналові Ахметову, який найняв Шустера за контрактом. Щоправда сам Шустер у тому ж ефірі кілька разів спростував, що він на когось працює). Проте, оскільки на переговорах з прем`єр-міністром їй не повідомлялося про такий формат передачі, то депутати з Партії регіонів ніби мали прийти такими непрошеними – тому вони і імітували своє запізнення, а для них не були передбачені вільні крісла.

До речі, Тимошенко заявила під час програми, що прийшла на ефір, оскільки їй сказали, що опонувати їй буде Янукович. "Мене особисто запросили на дискусію з лідером Партії регіонів Віктором Януковичем... я просто дивуюся, що Партія регіонів боїться виставляти свого лідера на пряму і чесну дискусію", – сказала вона. При цьому Шустер не спростував її слова.

Проте, попри заготовлену і виконану регіоналами брудну провокацію, про що стало всім відомо в ході конфлікту в студії, Юлія Тимошенко не стала зривати програму і відповідала на всі випади згаданої четвірки депутатів. Хоча вона мала право сказати і регіоналам, і Шустеру все, що належить у такому випадку, і демонстративно піти.

Регіонали ж, хоч вони і були учотирьох проти одного, виглядали дуже блідо. Вельми показова в цьому плані була їхня спроба "приклеїти" Юлії Тимошенко ті слова, які вона не говорила насправді.

Коментуючи результати опитування в студії, де 53% глядачів побачили в Тимошенко риси диктатора, а 47% – сильну руку, вона сказала буквально наступне: "А чому ви вирішили, що після цього безвладдя, цій, вибачте за непарламентське слово, "гавкотні" люди не хочуть диктатури. І я вже хочу, щоб в країні був порядок, стрункість і достатньо сильна система влади, а не те, що ми сьогодні маємо. Вам сьогодні абсолютно невідомо – хочуть люди диктатури чи ні".

Після даної фрази прем`єра троє депутатів з Партії регіонів – Азаров, Акімова і Герман – намагалися переконати студію і телеглядачів, що Тимошенко хоче встановити в Україні диктатуру і, мовляв, щойно заявила про це. Проте є ж записи того, що насправді говорила Тимошенко. Потім вона ще раз пояснила, що хоче не диктатури, а наведення ладу в країні – а це зовсім не одне і те ж...

Зате четвірка регіоналів не змогла нічого переконливого сказати у відповідь Юлії Володимирівні на її звинувачення на адресу їхнього лідера, який "прихватізіровал" державну резиденцію Межигір’я, площею 140 га і ціною в півмільярда доларів. До речі, прем`єр розказала, що присутній в студії Азаров також пішов слідами свого шефа, і теж привласнив собі державну дачу.

Що цікаво, регіоналам за їхню витівку дісталося на горіхи від багатьох з присутніх в студії журналістів, хоча вони і не були прихильниками Тимошенко. Акімову ж одна з журналісток взагалі порівняла з Богословською (куди вже гірше...). Російський журналіст, що навіть прилетів з Москви, висловився проти таких обурливих дій представників Партії регіонів.

Загалом, Партія регіонів в черговий раз продемонструвала всій країні своє справжнє обличчя. Цікаво, що телеоператори досить часто показували крупним планом фізіономії особливо Азарова і Герман, на яких чітко читалося розуміння ними того, що уклепалися вони цього разу по саму маківку... Але навряд чи ці люди викликали співчуття у когось з тих, що дивилися дану передачу...

Світлана Гордєєва