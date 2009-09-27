Пугачова отримала вищу державну нагороду Вірменії

Президент Вірменії Серж САРГСЯН прийняв у суботу народну артистку СРСР, відому співачку Аллу ПУГАЧОВУ і вручив їй вищу державну нагороду Вірменії – орден Святого Месропа Маштоца.

Як передає агентство «Новини-Вірменія» з посиланням на прес-службу глави вірменської держави, президент високо оцінив внесок А.ПУГАЧОВОЇ в справі художнього і музичного виховання цілого покоління, зокрема громадян Вірменії.

Президент підписав указ про вручення ордена Святого Месропа Маштоца 24-го вересня.

«Радий, що Ви у Вірменії. Тут Вас чекали сотні тисяч прихильників. Частина з них вчора мала нагоду бути присутніми на Вашому концерті і одержати велике задоволення», - зазначив президент.

З вдячністю прийнявши вищу державну нагороду, талановита співачка підкреслила, що дуже зворушена і вдячна.

«В рамках прощального турне я не могла не відвідати цю чудову країну, яка подарувала мені стільки миттєвостей натхнення, і де я мала нагоду познайомитися з великою кількістю дивовижних і талановитих людей», - сказала примадонна.

А.ПУГАЧОВА сказала також, що довгі роки не була в Єревані і зауважила, що місто стає дедалі красивішим.

Орден Святого Месропа Маштоца вручається за видатні досягнення у галузі розвитку економіки, природних і суспільних наук, винахідництва, культури, освіти, охорони здоров`я, громадської діяльності, а також за сприяння розвитку науково-технічного, економічного і культурного співробітництва Вірменії із зарубіжними країнами.

На початку березня поточного року А.ПУГАЧОВА оголосила, що припинить концертну діяльність після проведення гастрольного ювілейного туру по Росії і СНД. Як очікується, прощальний тур завершиться в квітні 2010 року. Концерти А.ПУГАЧОВОЇ включають міста Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Грузії, Німеччини і США.