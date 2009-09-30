Toyota відкликає 3,8 мільйона автомобілів через невдало розташований килимок.

У повідомленні Toyota і адміністрації дорожньої безпеки США (NHTSA) говориться, що килимок водія в автомобілях Camry, Avalon, Prius, Tacoma, Tundra, Lexus різних років випуску розташований невдало — він може зачепити педаль газу і призвести до ДТП. За 5 років NHTSA зареєструвала 102 скарги на цей дефект; у 13 випадках він призвів до аварій, в яких загинули 5 чоловік і 17 одержали травми.

Представники Toyota вже попередили власників автомобілів Toyota і Lexus про можливі проблеми і порадили їм прибрати килимок з водійського місця і нічим його не замінювати. Кампанія з обміну або повернення автомобілів почнеться на початку наступного тижня, наголошується в повідомленні.

Це найбільше відкликання автомобілів в історії Toyota. У серпні поточного року Toyota Motor Co. заявила про відкликання більше 95 тисяч легкових автомобілів, проданих в США, у зв`язку з можливістю відмови гальмівної системи. Також Toyota відкликала 688 тисяч легкових автомобілів, вироблених в КНР, через несправності склопідйомників. У 2005 році відкликалися близько 900 тисяч машин через несправності в системі управління.

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