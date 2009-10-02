Вінський: потрібна урядова програма з будівництва швидкісних автодоріг

Лідер НПО “За демократію і справедливість” Йосип ВІНСЬКИЙ вважає за доцільне розробити урядову програму з будівництва швидкісних автодоріг, а для її реалізації утворити окрему структуру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НПО “За демократію і справедливість”, таку думку Й.ВІНСЬКИЙ висловив сьогодні, коментуючи проект закону “Про швидкісні автомобільні дороги”, підготовлений Державною службою автомобільних доріг.

“Не думаю, що погодження (законопроекту – УНІАН) буде тривалим – каркас проекту правильний та й проблема назріла не вчора. Але сам “Укравтодор” тут не справиться, необхідно будувати ці дороги по урядовій програмі і створити для її реалізації окрему структуру”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Водночас лідер НПО не виключив, що навіть з ухваленням цього законопроекту можуть виникнути проблеми, пов’язані з відведенням землі під будівництво доріг. “У країні немає закону, відповідно до якого території під будівництво трас автоматично відводилися б будівельникам на першу вимогу. Не виключено, що схема транспортних коридорів не сподобається населенню і з виділенням землі почнеться тяганина”, - пояснив він.

Й.ВІНСЬКИЙ також вважає, що “Укравтодор” теж вже давно потребує реформування та безперебійних джерел фінансування.