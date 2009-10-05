Вантажівка виїхала на зустрічну та врізалася в Daewoo: 2 людей загинули
09:50, 05 жовтня 2009Разное
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ДТП у Новій Каховці
У Новій Каховці Херсонської області у ДТП загинули дві людини.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, у суботу о 16.45 37-річний водій вантажівки “Renault Magnum“ при здійсненні обгону виїхав на стрічну смугу. Вантажівка зіткнулася з “Daewoo Nexia“.
У результаті ДТП загинув 28-річний водій “Daewoo Nexia“ і 51-річна пасажирка цього самого автомобіля.
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