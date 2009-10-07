Жіночий журнал відмовився від послуг фотомоделей

Редакція німецького жіночого журналу Brigitte оголосила про те, що з початку 2010 року відмовляється від послуг професійних моделей. Як повідомляється на сайті видання, в журналі з`являтимуться тільки фотографії звичайних жінок.

Представники редакції Brigitte пояснили британській The Guardian, що моделі "нульового" розміру приносять чимало незручностей. Зокрема, фоторедакторам доводиться штучно “дотовшувати” дівчат за допомогою графічних програм, особливо в частині декольте.

Головний редактор журналу Андреас Леберт зазначив, що в середньому моделі важать на 23 відсотки менше, ніж нормальні жінки. "Вся індустрія потерпає від анорексії", - заявив він.

Brigitte - жіночий журнал Німеччини з найвищим продажем, повідомляється, що за місяць продаються 700 тисяч примірників. Цільова аудиторія видання - молоді працюючі жінки, які ведуть активний спосіб життя. Головний редактор пообіцяв, що новими моделями журналу стануть його читачки.

Критики звинуватили журнал в тому, що відмова від моделей пов`язана із намаганням заощадити в період кризи, проте Леберт стверджує, що непрофесійні моделі одержуватимуть за фотосесії такі ж винагороди, як і манекенниці.

Лента.ру