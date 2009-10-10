У Вінниці встановлено пам’ятник невідомому художнику

Як повідомила УНІАН помічник голови Вінницької ОДА Світлана ВИШНЕВСЬКА, скульптурна композиція «Художник» встановлена на пішохідній частині вулиці Архітектора Артинова біля Торгового дому «Галерея Інтершик».

«Відкриття присвячено професійному святу мистецької спільноти України – Дню художника, яке щороку відзначається у другу суботу жовтня», - зазначила автор ідеї та спонсор проекту генеральний директор ТД «Галерея Інтершик» Людмила БУШИНСЬКА.

Реалізував проект відомий вінницький кераміст, скульптор, заслужений художник України Володимир ОВРАХ разом із синами – Романом та Андрієм.

За словами митця, герой композиції – узагальнений образ художника. Інтерактивність композиції полягає в тому, що будь-хто з перехожих може виступити у ролі моделі для бронзового художника, просто присівши поруч зі скульптурою.

«Прекрасно, що у нас на вулиці з’явилася така унікальна скульптура. Поки, що вона така - перша і єдина на Вінниччині, але сподіваюсь, що європейська традиція декоративних вуличних скульптур приживеться у нас, і місто стане ще красивішим», - сказав на відкритті голова обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ. Губернатор Вінниччини також привітав із Днем художника усіх митців області.