ДТП у Чернігівській області: в диму зіткнулись 20 автомобілів
16:58, 10 жовтня 2009Разное
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...на трасі Кіпті-Глухів-Бачівськ
Сьогодні о 7.50 у Чернігівській області на автодорозі державного значення Кіпті-Глухів-Бачівськ зіткнулись 20 автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі відділу Державтоінспекції УМВС України в області, між селищем Бобрик і селом Зруб Ніжинського району 20 автомобілів отримали пошкодження. Транспортні засоби доставлені на пост ДАІ у с. Вертіївка та Ніжинський райвідділ міліції.
Причина ДТП - задимленість через пожежу на торф`яниках, яка призвела до практично нульової видимості.
До лікарні з погіршенням самопочуття звернулися двоє потерпілих.
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