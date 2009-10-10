ДТП у Чернігівській області: в диму зіткнулись 20 автомобілів

Сьогодні о 7.50 у Чернігівській області на автодорозі державного значення Кіпті-Глухів-Бачівськ зіткнулись 20 автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відділу Державтоінспекції УМВС України в області, між селищем Бобрик і селом Зруб Ніжинського району 20 автомобілів отримали пошкодження. Транспортні засоби доставлені на пост ДАІ у с. Вертіївка та Ніжинський райвідділ міліції.

Причина ДТП - задимленість через пожежу на торф`яниках, яка призвела до практично нульової видимості.

До лікарні з погіршенням самопочуття звернулися двоє потерпілих.