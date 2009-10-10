В потяг "Москва-Тамбов" врізався локомотив: постраждали 42 людей

При зіткненні сьогодні вранці в Тамбовській області (РФ) локомотива й пасажирського поїзда "Москва-Тамбов" постраждали щонайменше 42 людини, двоє з яких госпіталізовані.

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на регіональне управління МНС Росії, основні скарги потерпілих - забій голови, кінцівок і м`яких тканин.

Рух поїздів на ділянці, де сталася аварія, не припинявся, оскільки поїзди пускали по паралельній лінії.

Поїзд "Москва-Тамбов" через несправність локомотива не дістався до пункту призначення й зупинився в Тамбовській області. Назустріч ньому з Тамбова було подано інший локомотив. Під`їжджаючи до поїзда, він врізався в несправний локомотив, внаслідок чого постраждали обидва локомотиви й один вагон пасажирського поїзда.