Бабуся пропустила онука через рентгенівський апарат в аеропорту

У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса (штат Каліфорнія) 56-річна бабуся помилково пропустила свого онука, якому виповнився тільки місяць, через рентгенівську апаратуру для просвічування багажу, повідомляє газета "Лос-Анджелес таймс".

Працівник служби охорони, який стежив за просвічуванням багажу, що рухався на конвєйєрі, побачив силует дитини і негайно витягнув пластиковий підніс з малюком з рентгенівського апарату.

Немовля доставили в місцевий госпіталь, де лікарі встановили, що він не встиг одержати небезпечну дозу радіації.

Газета повідомляє, що інцидент стався минулої суботи, і що офіційні особи не розкривають імені бабусі, яка погано розмовляла англійською і вилітала із США до Мексики.

Після того, як лікарі переконалися в безпеці малюка, бабусі з онуком дозволили вилетіти до Мексики іншим рейсом.

РІА "Новости"